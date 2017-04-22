Менеджер Индонго: Липинец сам должен заработать себе имя, а не выезжать на нашем

Нестор Тобиас, менеджер чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям IBF/IBO/WBA Джулиуса Индонго, хочет устроить своему подопечному объединительный бой с чемпионом по версиям WBC и WBO Теренсом Кроуфордом. Ради этого в команде намибийца готовы пренебречь обязательной защитой пояса IBF, на который претендует россиянин Сергей Липинец.

«Мы знаем, что нам надо провести бой с официальным претендентом на пояс IBF Сергеем Липинцом, мы уважаем это постановление организации, но переговоры о бое с Кроуфордом велись ещё до победы над Бёрнсом.

Люди хотят видеть такой объединительный бой, потому что это будет здорово. Ничто не заставит нас отказаться от выбора следующего оппонента, будь-то Кроуфорд или кто-то другой. У нас есть три пояса, которые мы заслужили, и мы выберем того, кого хотим.

Что касается Липинца, то он уже начал говорить много лишнего, но мы не станем развлекать его. Индонго заслужил то, что у него сейчас есть. Так что Сергей должен идти и зарабатывать себе имя, а не пытаться выезжать на нашем", — приводит слова Тобиаса BoxingScene.

В случае отказа от обязательной защиты Индонго, скорее всего, будет лишён титула по версии IBF, а Липинец оспорит вакантный титул со следующим бойцом рейтинга.