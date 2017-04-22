Евлоев нокаутировал Невзорова, и другие результаты M-1 Challenge 76 в Назрани

Сегодня в Назрани во дворце спорта «Магас» состоялся турнир M-1 Challenge 76. Главным его событием стал поединок за титул временного чемпиона в легчайшем весе между Алексеем Невзоровым и Мовсаром Евлоевым. Победителем этого противостояния стал Евлоев, эффектно нокаутировавший своего соперника во втором раунде.

Бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия) — Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК) – победа Евлоева нокаутом во втором раунде.

Основные бои

До 61,3 кг Сергей Морозов (Казахстан) — Фабрисио Саррафф (Бразилия) – победа Морозова единогласным решением судей.

До 93 кг, Рене Хоппе (Германия) – Илья Бочков (Сечь PRO) – победа Хоппе решением большинства судей.

До 70,3 кг, Абубакар Местоев (Республика Ингушетия) — Анатолий Лягу (Украина) – победа Местоева единогласным решением судей.

Предварительные бои

До 77,1 кг, Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия) — Хавьер Фуэнтес (Испания) — победа Сакалова единогласным решением судей.

До 65,8 кг, Эмиль Абасов (Team SABR) — Хелитон Давелла (Бразилия) – победа Абасова техническим нокаутом в первом раунде.

До 65,8 кг, Залимбег Омаров (Fighting Eagle) — Эльнур Велиев (Украина) – победа Омарова единогласным решением судей.

Свыше 93 кг, Евгений Гончаров («Легион») — Даниил Арепьев («Олимп») – победа Гончарова единогласным решением судей.

До 77,1 кг, Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия) — Алексей Валивахин (Украина) – победа Оздоева техническим нокаутом в первом раунде.