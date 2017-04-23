Рамирес: бой с Головкиным может состояться когда угодно

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамирес (34-0, 24 КО) сказал, что готов к поединку против чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).

«Бой с Головкиным может состояться когда угодно. Но сейчас я сосредоточен на встрече с Максом Бурсаком. Мы хотим одолеть его и защитить наш титул. После этого поединка мы посмотрим, что будет дальше и какие у меня могут быть соперники.

Я хочу драться с лучшими, будь это в моём весе, или в соседней категории. Кроме того, я готов дать шанс тем, кто хочет встречи со мной», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Сегодня ночью в Карсоне Рамирес будет защищать свой титул от посягательств украинского боксёра Максима Бурсака.