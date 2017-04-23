Макгрегор планирует тренировать своего сына

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор рассказал, что планирует в будущем тренировать своего сына, поскольку хочет, чтобы ребёнок пошёл по стопам отца.

«Мне нравится работать с бойцами и видеть их прогресс. На сегодняшний день я уже воспитал много учеников, и один из них будет драться на ближайшем шоу UFC. Когда мой сын родится, я буду тренировать его, чтобы он стал чемпионом, как и его отец. Я жду этого», — написал ирландец на своей странице в «Инстаграм».

Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин ждут рождения сына в мае.