UFC: Лобов проиграл Суонсону, Яквинта вернулся в бои и выиграл ярким нокаутом

В Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC Fight Night 108, главным событием которого стал поединок между полулегковесами американцем Кабом Суонсоном (25-7, UFC 10-3) и ирландцем российского происхождения Артёмом Лобовым (13-13-1, UFC 2-3). Победу единогласным решением судей одержал Суонсон.
Результаты турнира
Основные бои
Артём Лобов — Каб Суонсон — победа Суонсона единогласным решением судей.
Эль Яквинта — Диего Санчес — победа Яквинты нокаутом в первом раунде.
Овинс Сен-Прё — Маркус Рожерио де Лима — победа болевым приёмом во втором раунде.
Джон Додсон — Эдди Уайнленд — победа Додсона единогласным решением судей.
Джо Лоузон — Стиви Рэй — победа Рэя большинством судейских голосов.
Джейк Элленбергер — Майк Перри — победа Перри нокаутом во втором раунде.
Предварительные бои
Талес Лейтес — Сэм Элви — победа Лейтеса единогласным решением судей.
Дастин Ортис — Брендон Морено — победа Морено удушением из-за спины во втором раунде.
Скотт Хольцман — Майкл Макбрайд — победа Хольцмана единогласным решением.
Джессика Пенн — Даниэль Тэйлор — победа Тэйлора единогласным решением
Алексис Дэвис — Синди Дандуа — победа Дэвиса единогласным решением.
Брайан Барберена — Джо Проктор — победа Барберена техническим нокаутом в первом раунде.
Гектор Сандоваль — Мэтт Шнелл — победа Сандоваля нокаутом в первом раунде.