Рамирес победил Бурсака — и другие результаты вечера бокса в Карсоне

Сегодня в калифорнийском городе Карсон состоялся большой вечер бокса. В его рамках зрители увидели сразу три чемпионских боя.

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Гилберто Рамирес (35-0, 24 КО) проводил первую защиту титула и легко разгромил украинца Максима Бурсака (33-5-1, 15 КО), одержав победу единогласным решением судей — трижды по 120:106.

Джесси Магдалено, владеющий поясом WBO во втором легчайшем весе, защитил титул от посягательств Адеилсона дус Сантуса (18-3, 14 КО), одолев соперника единогласным решением судей.

В третьем титульном бою вечера чемпион по версии WBO в полулёгком весе Оскар Вальдес (22-0, 19 КО) в 12-раундовом бою перебоксировал Мигеля Марриагу (25-2, 21 КО).