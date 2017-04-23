Турман: Портер заслужил право на реванш

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC Кит Турман (28-0, 22 КО) прокомментировал убедительную победу Шона Портера над Андре Берто, дав понять, что готов дать ему реванш.

«Его команда была непреклонна в своих требованиях о реванше, и теперь он заслужил это право. Нам просто надо сесть и поговорить. Он по-настоящему голодный боец. Думаю, что у нас снова может получиться отличный бой», — приводит слова Турмана BoxingScene.

Первый поединок между Турманом и Портером состоялся в июне 2016 года, тогда действующий чемпион добыл победу единогласным решением судей.