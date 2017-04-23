Промоутер Паркера: не верю в травму Фьюри

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что чемпионский поединок в супертяжёлом весе между Джозефом Паркером и Хьюи Фьюри не состоится, причиной тому стала травма британца.

Тем не менее Дэвид Хиггинс, промоутер Паркера, сомневается в том, что Фьюри действительно получил повреждение.

«Верю ли я в то, что Фьюри получил травму? Нет, думаю, это отговорки. Полагаю, что просто их моральное состояние оставляло желать лучшего, и это относится не только к Хьюи, но и ко всей команде. Конечно, это бокс, и иногда такое происходит. У меня складывалось ощущение, что они с самого начала не планировали приезжать в Новую Зеландию.

Сейчас мы имеем право на добровольную защиту с любым боксёром из топ-50. Мы хотим проявить уважение к зрителям, купившим билеты на поединок. Надеемся, что предпринимаемые нами усилия дадут свои плоды завтра", — приводит слова Хиггинса BoxingScene.