Макгрегор: горжусь моим братом Лобовым

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор прокомментировал бой между Артёмом Лобовым и Кабом Суонсоном на турнире UFC Fight Night 108, победу в котором единогласным решением судей одержал Суонсон.

На своей странице в «инстаграм» Макгрегор высказал поддержку ирландцу российского происхождения, написав, что гордится им.

«Это был отличный бой. Горжусь своим братом Артёмом. Какая поездка для Русского молота. В карьере состоящей из взлётов и падений, он никогда и ни от чего не отступал. Только любовь и уважение, мой брат», — завершил Макгрегор.