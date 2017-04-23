Кличко: мне нравится быть андердогом

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) заявил, что наслаждается своим статусом аутсайдера в предстоящем бою с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО). По мнению украинца, в данном противостоянии давление оказывается только на британца.

«На Джошуа оказывается давление. Он должен нокаутировать меня, как и обещал. Он должен впечатлить всех и показать, на что он способен. Всё это оказывает на него огромное давление. Он может судить обо всём только по своим знаниям. За его плечами 18 боёв, и на этом базируется его опыт.

Что касается меня, то мне не нужно защищать титулы, не нужно думать о рекордах. Я просто буду наслаждаться происходящим в ринге и окружающей атмосферой. Я хочу удивить самого себя своими возможностями и именно этим я одержим.

Я знаю, что андердог, но мне нравится это. Я соскучился по этим ощущениям. Раньше я был сильным андердогом в других боях, вспомните, как закончилось моё противостояние с Сэмюелом Питером", — приводит слова Кличко The Telegraph.

Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля на «Уэмбли».