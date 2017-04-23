Уоррен: Сондерс и Хурцидзе проведут бой 8 июля в Лондоне

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО), заявил, что 8 июля его клиент проведёт поединок с временным чемпионом мира по этой же версии Автандилом Хурцидзе (33-2-2, 22 КО).

«Хурцидзе — хороший боец. Вы можете увидеть это, посмотрев на его количество побед нокаутом. По крайней мере теперь британские фаны знают, каков его уровень. Сондерс обязан провести с ним поединок. Мы хотим организовать этот бой 8 июля в Лондоне», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

Автандил Хурцидзе завоевал титул временного чемпиона мира в ночь с субботы на воскресенье, нокаутировав Томми Лэнгфорда.