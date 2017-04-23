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Чарло хочет объединительный бой против Хёрда

23 апреля 2017, воскресенье. 13:54. Бокс/ММА

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло (29-0, 14 КО), прокомментировал свою победу над Чарльзом Хэтли, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Хэтли много двигался и пытался вступить в бой. Когда ему это удалось, я поймал его. Я чемпион мира, так что должен продолжать борьбу с обязательными претендентами. Кроме этого, есть один парень, Джаретт Хёрд, он забрал пояс моего брата, мы бы могли провести с ним объединительный бой», – приводит слова Чарло BoxingScene.

Брат Джермелла Чарло Джермалл оставил вакантным титул по версии IBF, приняв решение перейти в среднюю весовую категорию.

В бою за освободившуюся регалию Хёрд одержал победу нокаутом над Тони Харрисоном.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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