Чарло хочет объединительный бой против Хёрда

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBC Джермелл Чарло (29-0, 14 КО), прокомментировал свою победу над Чарльзом Хэтли, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

«Хэтли много двигался и пытался вступить в бой. Когда ему это удалось, я поймал его. Я чемпион мира, так что должен продолжать борьбу с обязательными претендентами. Кроме этого, есть один парень, Джаретт Хёрд, он забрал пояс моего брата, мы бы могли провести с ним объединительный бой», – приводит слова Чарло BoxingScene.

Брат Джермелла Чарло Джермалл оставил вакантным титул по версии IBF, приняв решение перейти в среднюю весовую категорию.

В бою за освободившуюся регалию Хёрд одержал победу нокаутом над Тони Харрисоном.