Рамирес: готов к любому сопернику

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Гилберто Рамирес (35-0, 24 КО), прокомментировал победу над Максимом Бурсаком, а также дал понять, что готов ко встрече с чемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).

«Чувствую себя хорошо. Буду и дальше тяжело работать, рука меня совсем не беспокоит. Сейчас я готов к тому, что будет дальше. Я готов встретиться с любым соперником, будь-то Джесси Харт (22-0, 18 КО) или Геннадий Головкин. Оппонент не имеет значения, я хочу побеждать. Мне только нужно получить контракт с подписью».

Также боксёр высказал мнение относительно недавнего боя между Головкиным и Джейкобсом.

«Дэниел сделал свою работу. Если бы он включился в работу с самого начала боя, то выиграл бы поединок», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.