Лобов: не чувствовал, что Суонсон может меня нокаутировать

Боец UFC Артём Лобов прокомментировал поражение в поединке с Кабом Суонсоном. Признав превосходство соперника, он вместе с тем заявил, что не чувствовал вероятности проиграть нокаутом.

«Суонсон сегодня был лучше, но я не чувствовал, что он может меня нокаутировать. Я могу принимать удары. Я родился в России и кроме этого закалён Ирландией, так что я определённо могу держать удар.

Вообще-то я сегодня пришёл за победой, но иногда ты выигрываешь, а иногда нет, что тут ещё добавить.

Надеюсь, что наш бой понравился фанам. В конце концов, это шоу делается для них. Если никто не будет его смотреть, то мы ничего не заработаем. Это развлекательный бизнес. Если фанам было интересно — значит, наш бой удался», — приводит слова Лобова Mmafighting.