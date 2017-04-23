Сондерс: Головкин — девчонка

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс недоволен неопределённостью касательно своего боя с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным. Поединок планировался на июнь, однако официально сделка не заключена.

«Геннадий Головкин — девчонка, он ни с кем не хочет драться. Слышал, у него небольшая травма. Он собирался драться со мной… Может, он ждёт боя с Канело. Не знаю, посмотрим», — приводит слова Сондерса Fight Hype.

Против боя Головкина с Сондерсом выступила сторона Сауля Альвареса, с которым Головкин намерен драться осенью.