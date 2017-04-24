Команда Фьюри: Хьюи травмировал низ спины и врач запретил ему драться

Команда британского тяжеловеса Хьюи Фьюри объяснила его отказ от боя с чемпионом мира WBO Джозефом Паркером.

«После медицинского обследования Хьюи объявили негодным к проведению боя. Он повредил нижнюю часть спины, что было серьёзной проблемой в последние три недели и не позволяло ему тренироваться в полную силу.

Несмотря на интенсивное лечение физиотерапией и его желание драться за титул WBO, врач посоветовал Хьюи отдохнуть три-четыре недели перед возвращением к тренировкам», — приводит заявление команды Boxing Scene.