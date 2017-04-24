Сондерс — о Хурцидзе: этот самодовольный Дэнни де Вито никогда не побьёт меня

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс не в восторге от грузинского боксёра Автандила Хурцидзе, который 22 апреля нокаутировал его соотечественника Томми Лэнгфора. На кону в этом бою стоял титул чемпиона WBO, который предоставляет Хурцидзе право первоочередного боя с Сондерсом.

«Никакого неуважения по отношению к нему, но я покажу вам, что он собой представляет, когда встречусь с ним. Для меня он — самодовольный Дэнни де Вито, который постоянно идёт вперёд чтобы наносить удары. Он никогда не побьёт меня, я заставлю его выглядеть глупо. Томми должен был хорошо работать на ногах, заставляя его промахиваться и расплачиваться за это», — цитирует Сондерса BoxingScene.