Максим Маслов сразится за титул IBO с Кевином Лереной

Южноафриканский боксёр Кевин Лерена (18-1-0, 9 КО), выступающий в первом тяжёлом весе, проведёт свой следующий поединок против россиянина Максима Маслова (19-1-1, 12 KO). Встреча этих боксёров запланирована на 12 августа, сообщает BoxingScene со ссылкой на промоутера Лерены Родни Бермана. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжёлом весе.

23 апреля в Гаутенге (ЮАР) Лерена провёл бой против мексиканца Серхио Рамиреса, над которым одержал победу единогласным решением судей.