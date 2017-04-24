Фабио Мальдонадо получил бытовую травму, потребовавшую госпитализации

Бразильский боец ММА Фабио Мальдонадо в своём доме получил бытовую травму, потребовавшую его госпитализации. Бразилец упал с лестницы, в результате чего получил серьёзный порез на запястье правой руки, из-за которого потерял много крови.

«Я упал с лестницы. Было очень скользко, я заносил домой покупки, когда поскользнулся на стеклянной лестнице. Было много крови. В субботу я перенёс операцию», — рассказал Мальдонадо, слова которого приводит бразильское интернет-издание UOL.

Боец опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с места происшествия, а также из больничной палаты, в которой находится после операции, отметив, что выбыл из строя по меньшей мере на три месяца.

Мальдонадо известен российским болельщикам по поединку с Фёдором Емельяненко, состоявшемуся в июле прошлого года.

Если фото не отображаются, посмотреть их можно в официальном «Инстаграме» спортсмена.