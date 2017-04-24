Хан — Турману: забудь Портера, давай сразимся в конце года

Британский боксёр Амир Хан бросил вызов чемпиону мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC американцу Киту Турману, который недавно заявил о готовности дать матч-реванш Шону Портеру.

22 апреля Портер одержал убедительную победу над Андре Берто, после чего изъявил желание провести повторный бой с Турманом. Первый поединок между Турманом и Портером состоялся в июне 2016 года, тогда действующий чемпион добыл победу единогласным решением судей.

«Забудьте Портера. Турман, готовь перчатки. Я хочу сразиться с тобой в конце текущего года. Большой бой, большие деньги», — написал Хан в «Твиттере».