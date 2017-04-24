Бризил готов сразиться с Паркером вместо Фьюри

Американский боксёр Доминик Бризил (18-1-0, 16 КО) заявил о своей готовности заменить Хьюи Фьюри в бою с чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозефом Паркером, который был запланирован на 6 мая в Новой Зеландии. Ранее стало известно, что поединок Паркера с Фьюри отменён, поскольку претендент получил травму спины.

«Я поеду в Новую Зеландию. Пришлите мне контракт, и я подпишу его.

Джозеф Паркер, тебе нужен соперник, давай сделаем это. Защити свой титул в бою с реальным соперником. Испытай себя, чтобы понять, какой ты чемпион. Я занимаю шестую строчку в рейтинге WBO, так что WBO определённо санкционирует бой», — приводит слова Бризила BoxingScene.