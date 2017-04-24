Джошуа: я разверзну ад перед Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа заявил, что будет постепенно прибавлять в бою с Владимиром Кличко. Поединок пройдёт 29 апреля в Лондоне.

«В этом бою шансы 50 на 50, и Владимир тоже так думает. Но я уверен в себе и ставлю на себя. Я буду расслаблен и проанализирую то, что он попытается сделать. Потом я поймаю ритм. Я не из тех бойцов, что просто наносят удары. Мне понадобится три-четыре раунда, чтобы вычислить его. Но когда я это сделаю — разверзну перед ним ад. Он покажет себя в начале боя, но потом я пойму, как победить его», — приводит слова Джошуа Telegraph.