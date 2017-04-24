Беллью: титул чемпиона мира в супертяжёлом весе — реалистичная цель для меня

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью считает, что может завоевать чемпионский титул в супертяжёлом весе. Беллью провёл один бой в супертяжёлой категории и досрочно победил экс-чемпиона мира Дэвида Хэя.

«Верю, что мой топливный бак ещё не пуст. Мне нравится, как звучит титул „Чемпион мира в супертяжёлом весе“. Это большая цель, большая задача, но я становлюсь только лучше.

Сейчас мне интересно, как далеко я могу зайти. Никогда не думал, что достигну того, чего достиг. И стать чемпионом в супертяжёлом весе сейчас реалистичная задача", — приводит слова Беллью Sky Sports.