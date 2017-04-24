П.Фьюри: Джошуа нужно шокировать Кличко

Питер Фьюри, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, считает, что чемпиону IBF Энтони Джошуа нужно как можно раньше атаковать Владимира Кличко, чтобы победить его. Джошуа и Кличко сразятся в Лондоне 29 апреля.

«Он должен пойти за нокаутом и сделать это в начале боя. Ему надо шокировать Кличко, выбить его из колеи. Думаю, это единственный способ, с помощью которого он может справиться с Кличко. Джошуа надо сразу напирать. Превратить этот бой в уличную драку», — приводит слова Фьюри Sky Sports.