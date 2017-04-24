Тренер Хорна — Пакьяо: Джефф бьёт так же жёстко, как Маркес

Гленн Раштон, тренер австралийского бойца полусреднего веса Джеффа Хорна, предупредил Мэнни Пакьяо о том, что его подопечный может нокаутировать его так же, как Хуан Мануэль Маркес.

«Мэнни — отличный боец, и мы его не недооцениваем. Он допускаем много ошибок, но он так быстр и активен, что исправляет их. Однако в его действиях нет ничего, чего бы мы не рассмотрели. Он проиграл три из восьми последних боёв, один раз его намертво нокаутировал Маркес.

Джефф бьёт так же жёстко, как Маркес, и он более агрессивен и непредсказуем. Мэнни и его команда уверены в себе, но это будет самый изнурительный бой в его карьере", — цитирует Раштона Boxing Scene.