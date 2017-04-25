Матч-реванш между Кудряшовым и Дурдололой перенесён на 3 июня

Матч-реванш между российским боксёром первого тяжёлого веса 31-летним Дмитрием Кудряшовым (20-1-0, 20 КО) и 36-летним нигерийцем Оланреваджу Дуродолой (24-3-0, 22 КО) состоится не 20 мая, как планировалось ранее, а 3 июня, сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса». Место проведения боя осталось прежним — Ростов-на-Дону. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC Silver, принадлежащий Кудряшову.



Бой Кудряшов — Дуродола также получил статус финального элиминатора. Его победитель будет обязан встретиться с чемпионом мира по версии WBC.

В первом бою, который состоялся 4 ноября в Казани, Кудряшов уступил (ТКО) во втором раунде, потерпев первое и пока единственное поражение на профи-ринге.