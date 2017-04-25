WBC создал специальный чемпионский пояс для победителя боя Альварес — Чавес

Всемирный боксёрский совет (WBC) учредил специальный чемпионский пояс, который будет разыгран в поединке между мексиканцами Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Чемпионский пояс был учреждён в честь бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса (руководил страной с 1958 по 1964 год), который был главным инициатором создания WBC.

Поединок Альварес — Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.

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