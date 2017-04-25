Уайлдер: будь Стюарт жив, Кличко бы не проиграл Фьюри

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер уверен, что Владимир Кличко не уступил бы своих титулов Тайсону Фьюри, если бы его тренер Эммануэль Стюард был жив.

«С ним Кличко бы не проиграл Фьюри. Ни черта подобного! Эммануэль видел вещи ещё до того, как они произойдут, был хорош в этом. И у них была связь, как у Каса Д'Амато с Майком Тайсоном.

Я чувствую, что Кличко не хватает уроков Стюарда. Но его нельзя в этом винить. Эммануэль был очень умным тренером. То, как он мог всё предвидеть, как заставлял бойца видеть то же самое и выполнять его план, — это невероятно. Он не просто так стал великим тренером", — цитирует Уайлдера Boxing Scene.