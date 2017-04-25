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Льюис: я в шоке от того, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе

25 апреля 2017, вторник. 22:49. Бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис удивлён словами чемпиона IBF Энтони Джошуа, который не видит необходимости выступать в США.

«Я в шоке от того, что Джошуа не хочет драться в Лас-Вегасе. Это же Мекка бокса. Множество великих боёв прошли там. Я вырос, глядя на все эти бои в Caesars Palace, куда ходили кинозвёзды, и мне довелось там драться.

Я дрался в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Лондоне. Поскольку Мухаммед Али дрался в Африке, мне тоже пришлось. Нельзя быть чемпионом мира, если дерёшься в одном месте. Ты ведь чемпион мира, братишка", — приводит слова Льюиса Press Association Sport.

Источник: Press Association Sport Сообщить об ошибке
Теги
Леннокс Льюис Энтони Джошуа
Новости. Бокс
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