Джозеф Паркер проведёт защиту титула WBO в бою с Джозефом Кохану

Новым соперником чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозефа Паркера (22-0-0,18 КО) на поединок, запланированный на 6 мая в Окленде (Новая Зеландия), назначен румын Джозеф Кохану (16-2-0, 9 КО). Новый оппонент уже прибыл в Новую Зеландию для проведения боя, сообщает BoxingScene.

Изначально Паркер должен был провести защиту титула в поединке с Хьюи Фьюри, однако британский боксёр снялся с боя из-за полученной во время тренировок травмы спины, и команде австралийца пришлось в срочном порядке искать нового соперника.