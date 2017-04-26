Игорь Михалкин проведёт 19 мая бой против Томаса Уэстхайзена

По информации Boxrec, бывший чемпион Европы в полутяжёлом весе россиянин Игорь Михалкин (19-1-0, 9 КО) проведёт свой следующий поединок 19 мая в Гамбурге (Германия). Соперником россиянина в этом бою будет небитый боксёр из Южной Африки Томас Уэстхайзен (26-0-2, 15 КО), ранее владевший титулом чемпиона мира IBO во втором среднем весе.

В марте Михалкин спешно вернулся на ринг после годичного простоя, одержав победу по очкам над украинцем Евгением Махтеенко. В марте 2016 года допинг-проба Михалкина дала положительный результат на мельдоний, что привело к дисквалификации, однако позже боксёр был полностью оправдан.