Льюис: Джошуа может стать великим, но не превзойдёт меня

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис считает, что чемпион мира IBF Энтони Джошуа может войти в историю как великий боксёр, но вряд ли превзойдёт его самого.

29 апреля в Лондоне Джошуа предстоит провести бой с Владимиром Кличко.

«Может ли он стать великим? Да, может. Он может делать всё, что хочет. Но говорить и делать — это две разные вещи. Мы можем сказать, что это возможно, но лишь от него зависит, сделает ли он это.

Может ли он стать лучше меня? Я так не думаю. Мне трудно сказать что какой-то человек будет лучше меня. Я пришёл к такому выводу, оценивая свою любительскую карьеру. У меня была серьёзная любительская карьера, которая привела меня в профессиональный бокс, которая позволила мне стать лучше.

У него не было обширной любительской карьеры, она была короткой. Как по мне, Джошуа ещё нужно многому научиться», — приводит слова Льюиса BoxingScene.