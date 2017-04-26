Уайт: UFC можно было продать за $ 5 млрд

Президент UFC Дэна Уайт признался, что прежние владельцы компании, братья Фертитта, могли продать свой бизнес не за $ 4 млрд, а за $ 5 млрд, однако выбрали менее денежную сделку, поскольку посчитали, что новый владелец Ари Эмануэль выведет промоушен ММA на новый уровень.

«Позвольте мне быть честным с вами. Когда мы занимались этой сделкой, появились две группы инвесторов, которые пришли с более крупной суммой, чем предлагал Ари Эмануэль. Одно предложение было на $ 5 млрд.

Но Ари очень умный парень, у него был отличный план по развитию этого спорта. Есть люди, которые добавляют ценность сделке. И одной из причин, по которым я уважаю братьев Фертитта, является то, что они не погнались за деньгами. Они хотели удостовериться, что бизнес перейдёт к кому-то, кто способен управлять им и вывести его на новый уровень», — цитирует Уайта Bloodyelbow.