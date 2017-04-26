Менеджер Макгрегора: Нэйту Диасу надо заинтриговать Конора

Ауди Аттар, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что ирландец мог бы провести третий бой с Нэйтом Диасом, если бы тот заинтересовал его победами.

«Бой с Нэйтом Диасом его интересует. Нэйт отсиживается, но Конора надо заинтриговать. Если ты хочешь драться с Конором, то должен проводить бои. Бой Нэйта с Эдди Альваресом за временный титул в лёгком весе был бы интересным ходом. Если бой с Флойдом состоится, надо будет заинтересовать Конора, чтобы он вернулся на ринг», — приводит слова Аттара Bloody Elbow.