Беллью: Джошуа избавится от Кличко за четыре раунда

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью считает, что Энтони Джошуа хватит четырёх раундов для победы над Владимиром Кличко.

«Если всё не закончится за четыре раунда, я буду сильно обеспокоен. Просто потому, что Джошуа невероятно неопытен в боях, которые длятся дольше четырёх раундов. Это совершенно новый опыт, когда дерёшься с ветераном, умеющим бить и знающим, что делать, как Владимир Кличко.

Я не хочу, чтобы этот бой шёл дольше четырёх раундов, и чувствую, что Джошуа избавится от Кличко за это время. Я не говорю, что он Майк Тайсон, но со времён Тайсона не было никого, кто стоял бы перед большими парнями и наносил пять-шесть ударов, не обращая внимания на ответ. Джошуа так делает", — приводит слова Беллью Boxing News 24.