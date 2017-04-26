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В Казани рефери угрожал депортацией бойцу, который не согласился с поражением

26 апреля 2017, среда. 23:08. Бокс

На турнире по смешанным единоборствам в Казани боец из Киргизии Дастан Шаршеев отказался уходить с ринга, протестуя против поражения. Шаршеев разгуливал по рингу и разговаривал со зрителями, намекая на то, что поражение ему присудили по расистским соображениям.

«Тебя сейчас депортируют из страны, и ты сюда не вернёшься никогда, или вообще закроют!» — заявил бойцу рефери, но тот всё равно не ушёл с ринга.

Позднее Шаршеев взял у судьи микрофон и обратился к залу: «Задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи?»

После этого Шаршеев покинул ринг, сообщает «Комсомольская правда». Позднее он сказал, что дискриминация часто имеет место на турнирах в России.

«Таких случаев с кыргызскими спортсменами было очень много. Когда их засуживают. Просто об этом никто никогда не говорит. Мы просто молчали всегда. Я не смог сдержаться в этот раз. Там просто была несправедливость. А вообще спорт – это замечательная вещь. Спорт – это благородство, уважение. Он учит хорошему, воспитывает. А такие случаи портят всё», – цитирует Шаршеева «Настоящее время».

Источник: Комсомольская правда Сообщить об ошибке
Новости. Бокс
26 апреля 2017, среда
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