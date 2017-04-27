Хелениус: не думаю, что Чизора сильно изменился

Финский тяжеловес Роберт Хелениус (24-1, 15 KO) уверен в своей победе над Дереком Чизорой (26-7, 18 KO) 27 мая. Боксёры уже встречались в 2011 году, и Хелениус победил по очкам.

«Не думаю, что Чизора сильно изменился. Ожидаю, что он продолжит идти вперёд в своём стиле и наносить хуки. Он может делать это все 12 раундов, и мне это прекрасно подходит: бензин у него кончится раньше, чем у меня. В конце у него останется только два варианта: моя правая рука и моя левая рука», — приводит слова Хелениуса Boxng Scene.