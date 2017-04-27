Игорь Сечин включён в состав высшего наблюдательного совета ФБР

Начальник Службы безопасности президента России Алексей Рубежной сформировал возглавляемый им высший наблюдательный совет Федерации бокса России.

В качестве первоначальных приоритетов определены направления развития бокса в регионах, открытие детско-юношеских школ и секций по боксу. В состав высшего наблюдательного совета вошли глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Тимур Прокопенко и представитель Федеральной налоговой службы Денис Медведев, сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Рубежной возглавил Федерацию бокса России в феврале 2017 года. Также генеральным секретарём Федерации бокса России назначен Умар Кремлев — менеджер профессиональных боксёров и создатель юношеских боксёрских клубов в российских регионах.