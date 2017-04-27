Кормье — Джонсу: либо мы дерёмся 29 июля, либо никогда

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье (19-1 ММА, 8-1 UFC) поставил Джону Джонсу ультиматум (22-1 ММА, 16-1 UFC), призванный вынудить его поскорее подписать контракт на матч-реванш, запланированный на 29 июля в Анахайме в рамках турнира UFC 214.

«Потрудись сразиться со мной. В UFC нет никаких разминочных боёв. Попробуй вернуть свой титул. Давай соберём деньги вместе и дадим людям в Анахайме шоу, — заявил Кормье, обращаясь к Джонсу. — На этот раз нет разминочного боя для Джона Джонса. Он должен прийти и победить меня. Либо мы дерёмся прямо сейчас, либо он никогда не сразится со мной. Это мои правила, теперь я чемпион».