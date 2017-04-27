Гассиев: мы с Усиком подарили бы зрителям отличное шоу

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев (24-0, 17 КО) рассказал о дальнейших карьерных планах, дав понять, что бой с чемпионом по версии WBO Александром Усиком (12-0, 10 КО) является для него приоритетным.

«Сейчас я не знаю сроков возвращения в ринг. Мы обсуждаем разных оппонентов, но я готов к любому. Я просто тренируюсь. Неважно, будет моим соперником Гловацки или Влодарчик, я просто тяжело тренируюсь и жду следующего поединка.

Конечно, если бы у меня был выбор, то я бы предпочёл объединительный бой. Хочу сразиться со всеми чемпионами нашего дивизиона. Бой с Усиком? Думаю, что это тот поединок, который зрители хотят видеть. Мы оба хорошие боксёры, и мы подарили бы фанам отличное шоу.

Конкретной даты следующего боя нет, я каждый день звоню своему менеджеру, но у него пока нет информации, я жду", — приводит слова Гассиева BoxingTalk.