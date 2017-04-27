Шафиков: 30 июня я стану новым чемпионом мира

30 июня в Толедо (США) российский боксёр Денис Шафиков (38-2-1, 20 КО) проведёт поединок с чемпионом мира в лёгком весе по версии IBF Робертом Истером (19-0, 14 КО).

За два месяца до титульного боя Шафиков рассказал о подготовке к нему, а также пообещал выиграть поединок.

«Я провожу отличный лагерь. Я тяжело работаю каждый день и готовлю себя к сложному противостоянию. 30 июня вы увидите нового чемпиона мира.

Роберт Истер — хороший боксёр, он является чемпионом мира и заслуживает уважения. Как бы то ни было, увидим, что произойдёт 30 июня. Это мой третий шанс завоевать титул, я шёл к этому очень долго, так что буду готов на 100%.

Не хочу давать прогнозов, но знаю, что одержу верх 30 июня. Это будет отличный бой, в ринге будет настоящая война", — приводит слова Шафикова BoxingTalk.