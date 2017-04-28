Суонсон: у Лобова крепчайшая голова, после каждого удара у меня болели руки

Боец UFC Каб Суонсон, одолевший в минувшие выходные ирландца российского происхождения Артёма Лобова, рассказал, что после боя у него был обнаружен перелом руки. По мнению Суонсона, причиной тому могла стать стойкость его соперника, у которого, по словам американца, оказалась очень крепкая голова.

«Я вернулся в Калифорнию и, к сожалению, только что посетил врачей. Не знаю, в какой именно момент, но я сломал руку. Уже в десятый раз получаю перелом руки. Неприятно, но рука заживёт.

Мои тренеры во время боя кричали мне, чтобы я чаще атаковал комбинациями, но я наносил лишь одиночные удары, поскольку у него крепчайшая голова, и после каждого удара у меня болели руки. И оказалось, что одну из рук я сломал», — рассказал Суонсон в интервью UFC on FOX.