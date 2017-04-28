Пакьяо: я был бы рад вновь сразиться с Мейвезером, я не проиграл ему

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, владеющий титулом чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO, по-прежнему надеется провести когда-нибудь матч-реванш с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я было бы рад провести реванш с Мейвезером, особенно учитывая, что проблема с моим плечом решена. Однако всё зависит от него. Хочет ли он этого боя? Если я буду оставаться в боксе, всегда есть возможность этого реванша. Я никогда не думал, что проиграл в первом бою», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

2 июля в Брисбене (Австралия) Пакьяо предстоит провести защиту своего титула в бою с Джеффом Хорном.