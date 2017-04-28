Ариф Магомедов проведёт бой в андеркарде поединка Уорд — Ковалёв

Обладатель титула USBA в среднем весе американец Луис Ариас (17-0-0, 8 КО) проведёт свой следующий поединок против россиянина Арифа Магомедова (18-1-0, 11 КО). Встреча этих боксёров состоится 17 июня на арене «Мандалай Бэй» в Лас-Вегасе и будет проходить в андеркарде матча-реванша между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым.

Ранее сообщалось, что в рамках этого турнира чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо проведёт обязательную защиту титула в бою с Мойзесом Флоресом.