Джошуа: я не ненавижу Кличко, просто хочу победить его

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) рассказал, что не концентрируется на победе нокаутом над Владимиром Кличко (64-4, 53 КО), а также признался, что не испытывает ненависти к своему оппоненту.

«Выиграю ли я нокаутом? Всё зависит от обстоятельств, моя основная цель сосредоточиться на том, чтобы выигрывать раунд за раундом. Я не ненавижу Кличко, я просто хочу победить его. Я сконцентрировался на этом бое с момента своего предыдущего поединка — 10 декабря. Мне нужно максимально упростить ход боя с Кличко», — приводит слова британца BoxingScene.