Кличко: Стюард будет наблюдать за нашим боем с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко верит, что его экс-тренер Эмануэль Стюард будет наблюдать за его боем с Энтони Джошуа. Стюард умер в 2012 году.

«Если мы говорим о чём-то духовном, то в определённом смысле он будет наблюдать и гордиться этим боем. Эмануэль — икона, вдохновение от А до Я. Он заставил меня любить бокс, заставил Джонатона Бэнкса любить бокс и стать тренером. Он вдохновлял нас, и мы несём флаг, который он нам передал.

Я не могу драться в том стиле, в котором дрался при Стюарде. И Бэнкс точно не Стюард. Я дерусь в другом стиле, а Бэнкс — другой тренер. Но мы из раза в раз используем основы и знания, которые Стюард нам дал", — цитирует Кличко The Daily Star.