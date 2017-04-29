Джошуа: могу поймать Кличко, и он упадёт

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа считает свой бой с Владимиром Кличко непредсказуемым.

«Бой может выйти лёгким — я могу выйти, поймать Владимира, и он упадёт. Он может внезапно закачаться, и тогда я вынесу его. А следующий бой публика может счесть лёгким для меня, но поймают там меня.

Комментарии Кличко вернули меня во времена, когда я дрался с Джонсоном, и он обещал написать книгу о том, как меня побить. Книгу не издадут, ведь я его нокаутировал. Но Кличко напомнил мне, как люди пытаются залезть к тебе в голову. Хорошо, что я уже сталкивался с таким прежде", — цитирует Джошуа Sky Sports.