Хан: Джошуа победит Кличко, но ему будет больно

Британский боксёр Амир Хан считает, что его соотечественник чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа одержит победу над бывшим чемпионом мира Владимиром Кличко.

«Я поставил свои деньги на Джошуа и думаю, что он победит. Но ему придётся очень постараться. Будут времена, когда ему будет больно, и мы пока не видели, как он проводит все 12 раундов», — приводит слова Хана Sky Sports.

Джошуа и Кличко встретятся 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и WBA.