Тайсон: Джошуа нереально большой, но я хочу, чтобы Кличко победил

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон надеется на победу Владимира Кличко над чемпионом IBF Энтони Джошуа.

«Джошуа? Он большой. Он нереально большой. Он выглядит как чемпион, но чтобы по-настоящему стать таким, ему нужно победить Кличко. Он может быть будущим бокса. Он серьёзно воспринимает бокс. Он может быть на вершине супертяжёлого веса. Скорость его ударов невероятна для супертяжей.

Кто победит? Я не знаю, но хочу, чтобы Кличко победил. Он должен работать на ногах и использовать свой джеб. Джошуа будет поджимать, как зверь, а Кличко будет работать джебом и держать дистанцию, чтобы потом пустить в ход свою тяжёлую правую руку.

Что нужно делать Джошуа? Просто выходить в ринг и бить соперника. Это именно то, что нужно. Чтобы победить, нужно бить. У него есть всё, чтобы закончить бой нокаутом», — цитирует Тайсона XSport.