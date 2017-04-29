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Джошуа: я молодой лев, и я не испытываю страха

29 апреля 2017, суббота. 20:44. Бокс

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), заявил, что не испытывает страха передо боем с Владимиром Кличко (64-4,53 КО).

«Я выиграю, не надо усложнять, это не какая-то наука. Я свирепый и молодой лев. Я не оставил камня на камне от многих оппонентов в тренировочном лагере. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Я рад каждой возможности, именно поэтому я вступаю в любой бой. У меня нет никакого страха, и никто не заставит моё тело трепетать от этого чувства», — приводит слова британца BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Кличко Энтони Джошуа
Новости. Бокс
29 апреля 2017, суббота
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27 апреля 2017, четверг
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Кто победит - Владимир Кличко или Энтони Джошуа?
Кличко по очкам
624 (28%)
Кличко нокаутом
450 (20%)
Джошуа по очкам
425 (19%)
Джошуа нокаутом
690 (31%)
Ничья
62 (3%)
Проголосовало: 2251
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