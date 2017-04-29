Джошуа: я молодой лев, и я не испытываю страха

Чемпион мира по версии IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), заявил, что не испытывает страха передо боем с Владимиром Кличко (64-4,53 КО).

«Я выиграю, не надо усложнять, это не какая-то наука. Я свирепый и молодой лев. Я не оставил камня на камне от многих оппонентов в тренировочном лагере. Я наслаждаюсь тем, что делаю. Я рад каждой возможности, именно поэтому я вступаю в любой бой. У меня нет никакого страха, и никто не заставит моё тело трепетать от этого чувства», — приводит слова британца BoxingScene.